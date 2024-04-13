دول تحذر رعاياها من السفر إلى الشرق الأوسط تحسبا لرد إيراني وشيك على إسرائيل

حذّرت بعض الدول رعاياها في إيران، كما طلبت منهم المغادرة، في أعقاب التهديدات الإيرانية بضرب دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط.

وتستعد إيران لاستهداف إسرائيل، ردًا على العملية العسكرية التي شنها الاحتلال على السفارة الإيرانية في دمشق.

آخر هذه الدول كانت ألمانيا، والتي دعت مواطنيها إلى مغادرة إيران، كما حذرتهم من خطر تصاعد التوتر الإيراني الإسرائيلي، واحتمال الاعتقال من قبل السلطات الإيرانية، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

الخطوط الجوية النمساوية تعلن إلغاء جميع الرحلات الجوية الإيرانية

وبحسب وكالة «رويترز»، أعلنت الخطوط الجوية النمساوية إلغاء جميع الرحلات الجوية الإيرانية حتى 18 أبريل، كما حثت النمسا مواطنيها على مغادرة إيران.

فرنسا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إيران وإسرائيل

كما نصحت فرنسا رعاياها بعدم السفر إلى إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الحالية، ونصح وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الفرنسيين بضرورة الامتناع عن التوجه إلى إيران وإسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية، وطلب عودة عائلات الموظفين الدبلوماسيين من طهران، بحسب وكالة فرانس برس.

كما نصحت الهند رعاياها بعدم السفر إلى إيران وإسرائيل حتى إشعار آخر، بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وهو ما أعلنته بولندا أيضًا، حيث نصحت مواطنيها بعدم السفر إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي ودولة فلسطين ولبنان.

السفارة الأمريكية تنصح رعاياها بمغادرة القدس وتل أبيب وبئر السبع

وأمس الخميس، حذّرت السفارة الأمريكية في دولة الاحتلال الإسرائيلي رعاياها من مغادرة القدس المحتلة وتل أبيب وبئر السبع، على خلفية تصاعد الأزمة بين إسرائيل وإيران، وفي أعقاب أنباء عن الضربة الإيرانية المحتملة.