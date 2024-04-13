سلاح بريطاني سيغير مسار الحرب الأوكرانية الروسية.. يصدر أشعة ليزر مدمرة

تستمر الحرب الروسية الأوكرانية لعامها الثاني على التوالي، في وقت تزداد فيه الضغوط على أوكرانيا، التي تعاني من أزمة كبرى داخل صفوف الجيش، وتحقق القوات الروسية انتصارات متتالية على الأرض، أعلنت بريطانيا العمل على تزويد أوكرانيا بسلاح «Dragon Fire»، أو التنين المجنح، وبدوره يمكن أن يغير من مسار الحرب، لكن كيف ذلك؟

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، تستعد أوكرانيا لتلقي نماذج أولية من سلاح «دراجون فاير»، وهو سلاح ليزر عالي القوة، وتعمل بريطانيا على تطويره منذ أكثر من 7 سنوات، وأجرت أول اختبار ناجح باستخدامه على هدف جوي في يناير.

دقيق لضرب عملة معدنية

السلاح البريطاني المثير، قالت عنه وزارة الدفاع البريطانية إنه دقيق بما يكفي لضرب عملة معدنية بقيمة جنيه إسترليني من مسافة كيلومتر واحد تقريبًا، ورغم أن السلاح كان مقرر طرحه عام 2017، إلا أن الضغوط تزايدت على بريطانيا لتسريع الجدول الزمني للانتهاء من السلاح.

جرانت شابس، وزير الدفاع البريطاني، قال إن بريطانيا تحاول تسريع تطوير «دراجون فاير» وتسليمها إلى كييف قبل اختباره بشكل كامل.

السلاح يمكن أن يحدث تأثيرًا كبيرًا على الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وأشارت صحيفة «كييف بوست»، أن السلاح يمكن أن يحدث تأثيرًا كبيرًا على الحرب، فالسلاح يعد طريقة فعالة لتدمير الطائرات بدون طيار، التي تطلقها موسكو باستمرار على الأراضي الأوكرانية.

وأكد وزير الدفاع البريطاني أنه إذا تم إرسال سلاح «دراجون فاير» وثبت أنه سلاح فعال في ساحة المعركة، فقد يؤدي ذلك إلى خفض العبء المالي عن الدفاعات الجوية في كييف بشكل كبير، حيث تقدر الحكومة البريطانية أن تكلفته حوالي 10 جنيهات إسترلينية، أي حوالي 12 دولارًا، لكل عملية إطلاق نار.