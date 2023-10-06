لأول مرة.. تصنيع طائرة بدون طيار تستطيع إطلاق صواريخ بحرية

ظهرت طائرة بدون طيار (مسيرة) قادرة على إطلاق صاروخ بحري «طوربيد»، للمرة الأولى في تطور سيكون له انعكاسات على ساحات القتال البحرية.

الطائرة ظهرت في مسلسل خيال علمي

وبينت صحيفة «الصن» البريطانية، الخميس أن المسيرة تحمل اسم «T-600»، وسميت الطائرة باسم الآلة المدعومة من الذكاء الاصطناعي والتي ظهرت في مسلسل الخيال العلمي الأميركي «Terminator».

وأوضحت الصحيفة إن الطائرة المسيّرة نجحت في إطلاق الطوربيد من السماء صوب أعماق البحر، وبيّن مقطع فيديو الطوربيد «Sting Ray» مثبتة أسفل طائرة مسيّرة من طراز «كوادكوبتر» البريطانية الصنع، طارت الطائرة فوق المحيط قبل أن تطلق الصاروخ البحري الذي اخترق سطح المياه نحو الأعماق.

عرض إطلاق السلاح

وجرى عرض إطلاق السلاح خلال تدريبات لحلف شمال الأطلسي في البرتغال أواخر سبتمبر الماضي، حيث أظهر قدرات غير عادية في مواجهة الغواصات، وكشف هذه التجربة أن لدى الطائرات المسيّرة قدرات كامنة على أتمتة الدعم اللوجستي والإمداد وعمليات إخلاء الجرحى والقتلى.

مواصفات الطائرة المسيرة

وأفردت الصحيفة مواصفات الطائرة التي تتميز بأن حجمها يوازي حجم السيارة العادية، وهي قادرة على الطيران بحمولة 200 كيلوجرام، كما يمكنها الطيران بسرعة قصوى تصل إلى 140 كيلومترا في الساعة، و تتميز بمدى إطلاق يصل إلى 80 كيلومترا، وهذه الطائرة مصنوعة من سبائك التوتانيوم حصرا.