«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن»: استمرار جرائم إسرائيل طوال أيام العيد

عرض برنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلامي تقديم الإعلاميين يارا مجدي وباسم طبانة، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والخاص جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني على مدار أيام العيد، وذلك بعنوان «استمرار جرائم إسرائيل في العيد: قوات الاحتلال ترتكب 8 مجازر جديدة ضد الفلسطينيين في غزة.. وسقوط 89 شهيدا و120 مصابًا»، وآخر حول احتفالات عيد الفطر المبارك بعنوان «ثالث أيام العيد.. والشواطئ والحدائق «كامل العدد»»، إضافة إلى خبر حول دور الشباب والوجوه الجديدة في دراما رمضان 2024 بعنوان «المتحدة منحتهم فرصة العمر بالانتشار والبطولات المطلقة».

الغرض من استمرار العدوان الإسرائيلي

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية يؤكد على وجود نهج إسرائيلي فينا يتعلق بإطالة آمد هذه الحرب، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو يرى أن إطالة الحرب واتساع دائرة الصراع يعد الفرصة الوحيدة لبقائه بالحكم.

إسرائيل توسع دائرة الصراع

وأضاف «رائف»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين يارا مجدي وباسم طبانة، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن إسرائيل تعمل على اتساع دائرة الصراع، وإدخال المنطقة في فوضى إقليمية لإحداث ما يمكن تسميته بـ«انفجار إقليمي»، وبالتالي تتمكن حكومة نتنياهو من الاستمرار بشكل أطول في الحكم.