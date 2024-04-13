7 دول تعلن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. هل انقلبت على إسرائيل؟

بعد مرور نصف عام على الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ضد المدنيين الفلسطينين، كشفت عدة دول غربية عن نيتها بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

وصرح رئيس الوزراء الأيرلندي الجديد، سيمون هاريس، بعد اجتماع مع نظيره الإسباني أمس، أن بلاده تقترب من الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، وترغب في ذلك بالتنسيق مع إسبانيا ودول أخرى.

وفي كلمته أمام البرلمان الأيرلندي، أكد أنه لا شك في أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيتم، مشيراً إلى أن تأجيل هذا الاعتراف لا يمكن تبريره بعد الآن أو يحظى بالمصداقية.

7 دول تعلن نيتها عن إعلان دولة فلسطينية مستقلة

وفي الأشهر الماضية صرحت عدة دول بنيتها الاعتراف بدولة فلسطين وهي:

- إسبانيا.

- أيرلندا.

- مالطا.

- سلوفينيا.

- النرويج

- أستراليا

- بريطانيا

أستراليا: هدفنا تعزيز السلام

وصرحت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، أن بلادها قد تفكر في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بهدف تعزيز السلام.

وفي خطابها مساء الثلاثاء الماضي، أشارت وونج إلى حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في دولتين منفصلتين، واصفة ذلك بأنه «الخيار الوحيد لكسر حلقة العنف الدائرة وإيجاد حل للصراع».

وأكدت في كلمتها أن فشل هذا النهج من قبل جميع الأطراف على مر العقود، بالإضافة إلى رفض حكومة نتنياهو حتى الانخراط البسيط في قضية الدولة الفلسطينية، أدى إلى إحداث إحباط واسع النطاق.