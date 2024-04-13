«القاهرة الإخبارية»: الحرس الثوري الإيراني يسيطر على سفينة تابعة لإسرائيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني السيطرة على سفينة تابعة لإسرائيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وكالة الأنباء الإيرانية.

وأضافت وكالة الأنباء، أن السفينة «إم.إس.سي أريس» المحتجزة سيتم قطرها إلى المياه الإقليمية الإيرانية، والقوات الخاصة التابعة للبحرية الإيرانية استخدمت طائرة هليكوبتر اعتلت السفينة وسيطرت عليها.

كما أعلنت وكالة إرنا، أن السفينة كانت ترفع علم البرتغال، وتديرها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.