قائد الحرس الثوري الإيراني: أي تهديد أمريكي لن يمر دون رد كتب: حسن سمير 11:04 ص | الأربعاء 31 يناير 2024 قائد الحرس الثوري الإيراني قال قائد الحرس الثوري الإيراني، إنه لن يمر أي تهديد أمريكي دون رد، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: الحوثيون يبررون استهداف سفن أمريكا وبريطانيا بالدفاع عن النفس «بايدن» يكشف طريقة رد أمريكا على مقتل 3 من جنودها في الشرق الأوسط استطلاع رأي: الناخبون الشباب في أمريكا يصوتون لمرشح تدعمه المطربة تايلور سويفت إسرائيل تطلب صفقة أسلحة جديدة من أمريكا.. كيف ردت واشنطن؟ قائد الحرس الثـوري الإيراني أمريكا الجيش الأمريكي بقلم حسن سمير