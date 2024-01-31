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قائد الحرس الثوري الإيراني: أي تهديد أمريكي لن يمر دون رد

كتب:

حسن سمير
11:04 ص | الأربعاء 31 يناير 2024
قائد الحرس الثوري الإيراني

قائد الحرس الثوري الإيراني

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، إنه لن يمر أي تهديد أمريكي دون رد، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

 

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