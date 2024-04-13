جيش الاحتلال الإسرائيلي: إيران ستتحمل عواقب اختيارها تصعيد الأوضاع كتب: هانى حسن 01:13 م | السبت 13 أبريل 2024 جيش الاحتلال أعلن جيش الاحتلال، أن إيران ستتحمل عواقب اختيارها تصعيد الأوضاع، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن جاهزيته للتعامل مع إيران «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يستبعد هجوما من داخل إيران مسؤول أمريكي: نتوقع مشاركة وكلاء إيران في تنفيذ هجمات ضد أهداف داخل إسرائيل إعلام أمريكي: إيران قد تضرب أهدافا داخل إسرائيل وفي أنحاء المنطقة تعد ضربة انتقامية لإسرائيل.. أمريكا ترصد تحريك إيران لأصول عسكرية| عاجل «نيويورك تايمز»: إيران تمتلك مخزونا ضخما من مسيرات تتفوق على الرادار الإسرائيلي جيش الاحتلال إيران القاهرة الإخبارية بقلم هانى حسن