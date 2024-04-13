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جيش الاحتلال الإسرائيلي: إيران ستتحمل عواقب اختيارها تصعيد الأوضاع

كتب:

هانى حسن
01:13 م | السبت 13 أبريل 2024
جيش الاحتلال

جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال، أن إيران ستتحمل عواقب اختيارها تصعيد الأوضاع، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. 

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بقلم هانى حسن