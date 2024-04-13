«معلومات الوزراء»: 37.6% معدل نمو متوقع للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن معهد بنك التنمية الآسيوي «Asian Development Bank Institute» أصدر في الأول من أبريل 2024 تقريرًا بعنوان «زيادة الثقة في التجارة الإلكترونية العابرة للحدود والذكاء الاصطناعي»، والذي أشار إلى أن الاعتماد المتزايد على التجارة الدولية كمحرك اقتصادي أدى إلى ظهور التجارة الإلكترونية المرتبطة بالابتكار التكنولوجي السريع.

تعزيز كفاءة التجارة

وأوضح المركز، خلال الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يمكن للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود (Cross-border e-commerce) التي تتم عبر الإنترنت أن تُعزز كفاءة التجارة، وتُعيد تشكيل سلاسل القيمة العالمية، وتُوسع وصول المنتجين إلى الأسواق، وتُخفض الحواجز التجارية، وتُحفز نمو التجارة.

وبحسب المركز، فإن معدل النمو العالمي المتوقع للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود على مدى الـ5 سنوات المقبلة سيصل إلى 37.6%.