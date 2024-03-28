التجارة مع الله.. «حياة كريمة» تكافئ صاحب سوبر ماركت يبيع السلع للمواطنين بالآجل

التقى الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة «dmc»، بصاحب سوبر ماركت، يساعد أبناء منطقته في شراء السلع مع دفع ثمنها بالآجل.

قصة صاحب السوبر ماركت

وقال خلال حواره مع الإعلامي أيمن مصطفى: «المحل بقاله 12 سنة، مبيعاته حوالي 15% بس، ومش بنضغط على أي زبون في السداد، لإني عارف أن الفلوس مش جاية، الناس اللي بتداين محدش جاي يسرق أكل وشرب، لا هما مش قادرين واحنا بنساعدهم».

وتابع: «أنا جربت التجارة مع البشر والشركات، لكن لقيت أن التجارة مع الله أحسن بكتير».

وتواصل الإعلامي أيمن مصطفى، مع عدد من زبائن صاحب السوبر ماركت، مؤكدًا لهم أن مؤسسة «حياة كريمة» تكفلت بسداد كل ما عليهم من ديون، مع توفير مبلغًا من المال حتى يتمكنوا من شراء ما يريدون في أي وقت.

حياة كريمة يكافئ صاحب السوبر ماركت

وقدّم الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة «dmc»، لصاحب السوبر ماركت، ميدالية أبطال حياة كريمة، بجانب مبالغ مالية لمساعدة كل من يريد شراء أي سلع.