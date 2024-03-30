منطقة التجارة الحرة توسّع نطاق وصولها إلى شمال إفريقيا

وقّعت أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وشركة أنجيج كونسلتينج للاستشارات، مذكرة تفاهم لتعزيز تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية داخل أفريقيا، مع التركيز على شمال أفريقيا والدول الناطقة باللغة العربية، بالإضافة إلى تسخير إمكانات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال التواصل الذى يهدف نحو إحداث تأثير إيجابى فى أفريقيا.

تم توقيع مذكرة التفاهم من قِبل الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وامكيلى مينى، وكريم رفعت، رئيس شركة أنجيج كونسلتينج للاستشارات والدكتور شريف فهمى، الرئيس التنفيذى.

تأسست منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية كمحاولة لإزالة الحواجز التجارية بين البلدان الأفريقية بهدف إنشاء سوق موحّدة بحجم 1.3 مليار نسمة، بإجمالى ناتج محلى إجمالى سنوى يبلغ 3.4 تريليون دولار، باعتبارها أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم، ومن المتوقع أن تعمل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية على زيادة التجارة البينية الأفريقية وتعزيز التكامل الاقتصادى الإقليمى لأفريقيا، ونتيجة لذلك المساهمة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للقارة من خلال خلق فرص العمل والحد من الفقر.

وبموجب مذكرة التفاهم، يلتزم الطرفان بتعزيز التعاون وترقية الأنشطة الملموسة فى مجالات إجراء الندوات عبر الإنترنت، وتصميم جلسات مائدة مستديرة فعالة، والحوارات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير سلسلة من النشرات الإخبارية الشهرية لنشر المعلومات ذات الصلة من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعى بهدف رفع مستوى وعى رجال الأعمال والحكومات بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وأهدافها وعرض مبادرة التجارة الموجّهة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ودورها فى تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء.