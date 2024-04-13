كل ما تريد معرفته عن الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن

يعد الطلاق في الشريعة الإسلامية مسألة دقيقة تتطلب الالتزام بالأحكام الشرعية بالنص القرآني والسنة النبوية الشريفة، ويتم تحديد طبيعة الطلاق بناءً على الظروف والتفاصيل المحيطة بالإعلان، وهو ما سنوضحه في هذا التقرير التالي وخاصة الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن.

الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن

وحول الحديث عن الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن، قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن للطلاق البائن في الإسلام صورتين: بينونة صغرى أو بينونة كبرى، فإذا أعلن الرجل ثلاث طلقات لزوجته، فإن ذلك يعتبر طلاقًا بينونة كبرى، حيث لا يمكن للزوج أن يعود إلى زوجته إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر، وإذا طلقها الطلقة الأولى أو الثانية، وتركها حتى انقضت عدتها دون أن يراجعها، فهذا يعتبر الطلاق البائن بينونة صغرى.

ما هي الحالات التي يكون فيها الطلاق رجعيا؟

وحول الحديث الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن، أضاف «وسام» عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب بأنه عندما يتحول الطلاق الرجعي، الذي يسمح للزوج بمراجعة الزوجة خلال فترة العدة، إلى طلاق بائن، يعني ذلك أنه إذا انتهت فترة العدة للمطلقة دون أن يُراجعها زوجها، فإن الطلاق يُصبح بائنًا. وتنتهي فترة العدة بعد مضي ثلاثة أشهر إذا كانت المطلقة قد تخلت عن الحيض، وإذا كانت حاملًا، فتنتهي العدة بوضع الحمل.

متى يتحول الطلاق الرجعي الى بائن؟

وفيما يتعلق بالحديث عن الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن، أوضح مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف بأن القاعدة الأساسية في الطلاق الصريح، الذي يتم من قبل الزوج يكون باستخدام عبارة «أنت طالق»، وهذا يعد طلاقا رجعيًا، مؤكدا أنه عندما يحضر الزوج أمام المأذون الشرعي لتوثيق وثيقة الطلاق يكفي أن يقر بأنه في يوم معين بتاريخ محدد قال لزوجته «أنت طالق»، ويرغب في توثيق هذا الطلاق على أساسه الرجعي، ثم يبدأ العدة في هذه الحالة من تاريخ إعلان الطلاق، وليس من تاريخ توثيقه.

كيفية التفرقة بين الطلاق الرجعي والبائن

كما أكد مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بأن إقرار المرأة بالاحتفاظ بحقوقها أو عدمه لا يؤثر على صحة الطلاق، حيث يكون الطلاق رجعيًا سواء أقرت المرأة به أم لم تقر، مطالبا المأذون بأن لا يلحن للزوج صيغة إعلان الطلاق بقوله: «قل لزوجتك أنت طالق»، لتجنب إحداث طلاق جديد في المجلس.

وأضاف المجمع خلال توضيحه عدد من الأمثلة للتفرقة بين الطلاق الرجعي والبائن، بأنه إذا قام الزوج بإعلان الطلاق الصريح لزوجته باستخدام عبارة «أنت طالق»، فإنه يكون طلاقًا رجعيًا، حتى لو لم يرتبط الطلاق بمال يلتزم به الزوجة، متابعا:« في حالة حدوث تنازل من الزوجة عن بعض حقوقها المستحقة نتيجة للطلاق، وكان هذا التنازل بعد حدوث الطلاق الصريح، فإنه يُعتبر عرضًا جديدًا منها يُقدمه، وللزوج أن يُطلقها مرة أخرى إذا أراد، وفي هذه الحالة، يجب قبول المال ليتم إعلان طلاق آخر على أساس المال».