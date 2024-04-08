فعل خطير يعرض الزوجة لخسارة قائمة المنقولات في حالة الطلاق.. احذريه

تعتبر قائمة المنقولات الزوجية من أهم حقوق الزوجة عقب طلاقها نظرًا لأنها تحتوي على كافة الأجهزة والأمتعة الخاصة بها التي اشترتها قبل الزواج، ونشرح لكم في السطور التالية من خلال خبير قانوني عيب خطير قد يؤدي إلى ضياع قائمة المنقولات الزوجية على الزوجة إذا ارتكبته.

ما هي قائمة المنقولات الزوجية؟

قال محمد سلامة عبد الشهيد المحامي، إن قائمة المنقولات الزوجية هي عقد بين طرفيها يقر فيها الزوج بتسلمه ما دون بها، مشيرًا إلى أنه يقصد بالاستعمال هو استخدام المنقولات فيما أعدت من أجله بطريق يحفظ كيانها ويبقيها على حالتها إلى وقت حلول أجل ردها دون المساس بطبيعتها التي أعدت من أجلها.

طعن الزوج على قائمة المنقولات

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن العيب الخطير الذي قد يرتكبه أهل الزوجة هو قيام والد الزوجة أو وكيلها بإجبار الزوج على التوقيع على قائمة المنقولات الزوجية على بياض قبل كتابة محتوياتها مما يجعل الزوج يطعن على صحة القائمة وتحويلها لمصلحة الطب الشرعي التي ستثبت بدورها أن التوقيع سابق على تدوين المنقولات الزوجية وتحكم المحكمة المختصة بنظر القضية ببراءة الزوج من التبديد.