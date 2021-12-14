محامية فاتن موسى ترد على مصطفى فهمى: «ليه الطلاق الرجعي»

ظهر الفنان مصطفي فهمي لأول مرة مساء أمس الإثنين في أحد البرامج الحوارية وتحدث عن أزمة انفصاله عن زوجته الإعلامية فاتن موسي مؤخرا ورد على كثير من الاتهامات التي وجهت له وأعلن للمرة الأولى عن أسباب انفصاله.

محامية فاتن موسى تكشف سبب عدم رفعها دعوى ضده

كان من بين التساؤلات التي أثارها الفنان مصطفي فهمى عن طليقته الإعلامية فاتن موسى قوله «لماذا لم تتقدم بدعوى قضائية في محكمة الأسرة حتى الآن لتطالب بحقوقها إذا كان لديها مشكلة؟».

ردت المحامية إيناس فوزي محامية السيدة فاتن موسي على تساؤل فهمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» قائلة: «أنا عايزة بجد اسأله سؤال واحد هو أنت إزاي بتسأل هى ليه مراحتش قدمت دعوى قضائية وأنت مطلقها طلاق رجعي».

وأضافت المحامية: «لحد دلوقتي إحنا مش لاقيين إجابة هو ليه طلقها طلاق رجعي يقدر من خلاله يرجعها مرة تانية، وطول ما الطلاق رجعي السيدة فاتن متقدرش إنها ترفع دعوى قضائية إلا بعد وقوع الطلاق نهائيًا».

تفاصيل حلقة مصطفى فهمي عن فاتن موسى

يذكر أن الفنان مصطفي فهمي تحدث عن كثير من التفاصيل خلال الحلقة كان أولها أنه كان على خلافات مستمرة مع طليقته السيدة فاتن موسى وأن الطلاق لم يكن وليد اللحظة وأنها تعلم هذا الأمر جيدا .

كما تحدث أيضا عن أنه هو من رتب شنط طليقته بنفسه وذلك لأنه كان يظن بأنها سترسل مندوبا ليأخذ المتعلقات الخاصة بها ولم يكن في نيته إطلاقا أن يحدث كل هذا القلق.

واتهم مصطفى فهمي طليقته خلال ظهوره على الهواء أنها كانت تبحث عن المادة والشهرة فقط خلال فترة زواجهما، مشددًا على أنه حاول كثير الحد من تصرفاتها لكن دون جدوى.