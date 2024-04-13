آخر ظهور للراحلة شيرين سيف النصر قبل وفاتها (صورة)

رحلت عن عالمنا الفنانة شيرين سيف النصر، منذ قليل، في هدوء تام ولم تعلن أسرتها أي تفاصيل عن وفاتها إلا بعد دفنها في مقابر الأسرة.

واعتزلت الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر الفن منذ سنوات، وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورة لسيدة تظهر بجسم ممتلئ وقالوا إنها هي، لتظهر وتنشر صورة لها عام 2022 ليتداولها رواد السوشيال ميديا، وهي محتفظة بجمالها كما هي.

وصية شيرين سيف النصر

وكشف مدير أعمال الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، خالد محيي الدين لـ«الوطن»: «الفنانة الراحلة طلبت من أسرتها أن يتم دفتها في مقابر العائلة في هدوء تام، كما أوصت بعدم إقامت عزاء».

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

وأعلن شريف سيف النصر شقيق الفنانة الراحلة عبر صفحته على «فيسبوك» خبر وفاة شقيقته قائلًا: «توفيت إلى رحمة الله، اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، واقتصرت المراسم على ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون».