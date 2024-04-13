الوصية الأخيرة لـ شيرين سيف النصر قبل وفاتها.. كشف عنها شقيقها

صدمة كبرى تلقاها الوسط الفني، منذ قليل، بعدما أعلن شريف، شقيق الفنانة شيرين سيف النصر، وفاتها عن عمر يناهز 56 عاما، وذلك بعد 16 عاما من إعلان اعتزالها، بينما قرر الكشف عن وصيتها الأخيرة بشأن مراسم تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير.

الوصية الأخيرة للفنانة شيرين سيف النصر قبل وفاتها

شريف، الشقيق غير الشقيق للفنانة شيرين سيف النصر، أعلن منذ قليل وفاتها، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، كاشفا عن وصيتها: «طلبت دفنها في هدوء دون عزاء».

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر عن عمر يناهز 57 عاما

حالة من الحزن خيمت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد إعلان وفاة الفنانة شيرين سيف النصر، حيث كتب أحد الجماهير تعليقا على منشور شقيقها: «الطيبون يرحلون عن دنيانا سريعا وكأنهم يقولون لا مكان لنا في دنياكم رحيلهم ليس بأيدينا رحلوا لأن الله أراد لهم حياه أجمل يرحلون لأن السماء وطن الطيبين البقاء لله، لها الرحمة والطمأنينة ولروحها النور والسلام عليها، حيث ترقد ربنا يغفر لها سلاما على من رحلوا عن عيوننا وعلى عرش القلوب سادوا»، بينما علق الكاتب إسلام الخياط: «توفيت إلى رحمة الله اليوم الفنانة شيرين سيف النصر، تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة دون عزاء حسب وصيتها وإنا لله وإنا إليه راجعون».