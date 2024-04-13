تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة شيرين سيف النصر

كشف خالد محيي الدين، مدير أعمال الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياتها بعد أن وافتها المنية، اليوم السبت، بشكل مفاجئ.

وقال محيي الدين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفنانة شيرين سيف النصر توفيت فجر اليوم داخل منزلها، بشكل مفاجئ، إذ أنها لم تكن تعاني من متاعب صحية، بحسب قوله، مضيفا أن جثمانها ووري الثرى بعد صلاة العصر، اليوم السبت.

وأعلن منذ قليل، شقيقها عبر صفحته على «فيسبوك» خبر الوفاة قائلًا: «توفيت إلى رحمة الله، اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، واقتصرت المراسم على ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون».