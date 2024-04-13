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«القاهرة الإخبارية»: أنباء أولية عن إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا باتجاه خليج عدن

كتب:

شريف سليمان
09:17 م | السبت 13 أبريل 2024
صواريخ الحوثيين

صواريخ الحوثيين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بورود أنباء أولية عن إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا باتجاه خليج عدن. 

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بقلم شريف سليمان