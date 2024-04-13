«القاهرة الإخبارية»: أنباء أولية عن إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا باتجاه خليج عدن كتب: شريف سليمان 09:17 م | السبت 13 أبريل 2024 صواريخ الحوثيين أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بورود أنباء أولية عن إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا باتجاه خليج عدن. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: أمريكا: دمرنا 9 صواريخ ومسيرتين بمناطق تحت سيطرة الحوثيين تفاصيل استهداف الحوثيين لـ«السفينة أوشن جاز»: صواريخ بحرية مناسبة البيت الأبيض: نفذنا ضربة على مجموعة من صواريخ الحوثيين كانت جاهزة للإطلاق القاهرة الإخبارية: البنتاجون يتهم الحوثيين بإطلاق صواريخ على سفن في خليج عدن «التحالف العربي» يواصل إسقاط صواريخ ومُسيرات الحوثيين: سنحمي المدنيين السعودية تتصدى لـ«الحوثيين»: تدمير صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة صواريخ الحوثيين الحوثي الحوثيون بقلم شريف سليمان