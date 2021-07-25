«التحالف العربي» يواصل إسقاط صواريخ ومُسيرات الحوثيين: سنحمي المدنيين

واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، تصديه لهجمات الحوثيين المدعومين من إيران، والتي تستهدف الأراضي السعودية، ضاربة بعرض الحائط، القوانين الدولية ذات الصلة، وأعلن «التحالف» في وقت مبكر من اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي و4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية.

‏‫ونقلت قناة «الإخبارية» السعودية عن «التحالف العربي»، إنه دمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيين تجاه منطقة جازان جنوب غربي البلاد، فيما اعترضت ودمرت قوات التحالف في وقت سابق من اليوم، 3 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيين من اليمن صوب المنطقة الجنوبية للسعودية.

وفي وقت لاحق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، تدمير طائرة مُسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون، باتجاه «خميس مشيط» الواقعة في منطقة عسير جنوب غرب المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى اعتراض وتدمير ما مجموعه 4 مسيرات أطلقت باتجاه جنوب السعودية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«التحالف العربي»: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من المحاولات العدائية

وأشار «التحالف العربي»، إلى أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من المحاولات العدائية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، استنكر «البرلمان العربي»، أمس السبت، قيام الحوثيين الإرهابيين بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية، مؤكدًا في بيان، أن الحوثيين تنظيم إرهابي يدار من طهران لتنفيذ سياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة والعالم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وطالب «البرلمان العربي»، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في التصدي لمثل هذه الاعتداءات الحوثية الإجرامية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، واتخاذ إجراءات من شأنها ردع هذه الجماعات الإرهابية ومن يمولها ويدعمها وعلى رأسهم إيران.

وأكد «البرلمان العربي»، دعمه وتضامنه الكامل مع السعودية، ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، كون أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

بدورها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، بأشد العبارات إطلاق الحوثيين الإرهابيين، 3 طائرات مسيرة مفخخة وصاروخ باليستي بطريقة متعمدة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وأكد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف العثيمين، مجددا على إدانة «التعاون الإسلامي» لاستمرار الحوثيين الإرهابيين في إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المدنيين الأبرياء في المملكة، معتبرا ذلك جرائم حرب.

«التعاون الإسلامي» تؤكد تضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها

كما أكد العثيمين، على وقوف المنظمة وتضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، فيما أدانت وزارة الخارجية البحرينية، أدانت واستنكرت، قيام الحوثيين الإرهابيين بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية، في عمل إرهابي جبان يشكل اعتداء سافرا على سيادة المملكة العربية السعودية واستقرارها، ويعرض أمن وسلامة المدنيين للخطر.

وأكدت الخارجية البحرينية، في بيان، وقوف المنامة في صف واحد إلى جانب الرياض، ضد كل ما يستهدف أمن السعودية واستقرارها، مشددة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة هذه الاعتداءات الحوثية الآثمة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين «بنا».

وأشادت الوزارة البحرينية، بكفاءة ويقظة قوات الدفاع الجوي لـ«التحالف العربي» التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.