تفاصيل استهداف الحوثيين لـ«‎السفينة أوشن جاز»: صواريخ بحرية مناسبة

أعلن الحوثيون استهداف سفينة الشحن العسكرية الأمريكية المعروفة باسم ‎السفينة أوشن جاز بصواريخ بحرية، أثناء إبحارها بخليج عدن، حسبما أوردت فضائية «القاهرة الإخبارية».

استهداف سفينة أوشن جاز انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني

ونقلت «روسيا اليوم»، بيان القوات المسلحة التابعة للحوثيين، والذي جاء فيه تفاصيل ضرب سفينة أوشن جاز، وأن ذلك يأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.

وأوضحت قوات الحوثيين أن القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، استهدفت سفينةَ شحن عسكرية أمريكية في خليج عدن، بصواريخ بحرية مناسبة، مؤكدين أن القوات المسلحة اليمنية تشدد على أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب.

استمرار منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ الأراضي المحتلة

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في منع السفن الإسرائيلية، أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشارت قوات الحوثيين أنها مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الدفاعية والهجومية، ضمن حق الدفاع عن اليمن العزيز، وتأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين، وأنها مستمرة في الرد على أي اعتداء أمريكي أو بريطاني على اليمن، وذلك باستهداف كل مصادر التهديد في البحرين الأحمرِ والعربي.

قوات الاحتلال تشن عدوانًا على الشعب الفلسطيني

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانًا على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، تسبب في استشهاد أكثر من 25 ألفا، وإصابة أكثر من 62 ألف مصاب أغلبهم من النساء والأطفال.