«القاهرة الإخبارية»: إيران تغلق مجالها الجوي في منطقة طهران حتى إشعار آخر كتب: شريف سليمان 10:03 م | السبت 13 أبريل 2024 إيران أعلنت إيران إغلاق مجالها الجوي في منطقة طهران حتى إشعار آخر، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: إيران تشن هجوما على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة «القاهرة الإخبارية»: الأجواء العراقية تسير بانسيابية ولا إيقاف للرحلات مع إيران وزير دفاع إسرائيل: نتابع عن كثب هجوما تخطط له إيران ضدنا البيت الأبيض يدعو إيران إلى سرعة الإفراج عن السفينة المحتجزة وزير الدفاع البريطاني: استيلاء إيران على سفينة شحن بالخليج انتهاك صارخ للقانون الدولي وزير الخارجية الإسرائيلي: إيران تنفذ عملية قرصنة في انتهاك للقانون الدولي تفاصيل استهداف إيران لسفينة تابعة لدولة الاحتلال.. وإسرائيل: ستتحملون العواقب إيران المجال الجوي الإيراني طهران بقلم شريف سليمان