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«القاهرة الإخبارية»: إيران تغلق مجالها الجوي في منطقة طهران حتى إشعار آخر

كتب:

شريف سليمان
10:03 م | السبت 13 أبريل 2024
إيران

إيران

أعلنت إيران إغلاق مجالها الجوي في منطقة طهران حتى إشعار آخر، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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بقلم شريف سليمان