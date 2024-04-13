تفاصيل استهداف إيران لسفينة تابعة لدولة الاحتلال.. وإسرائيل: ستتحملون العواقب

تتصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط بين الساعة والأخرى، وسط التهديدات الإيرانية بشأن ضرب دولة الاحتلال الإسرائيلي ردًا على استهداف السفارة الإيرانية في دمشق، آخر ذلك التصعيد، كان استهداف سفينة تابعة لإسرائيل في مضيق هرمز.

وبحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية فالسفينة هي «إم إس سي أريس»، سيطر عليها الحرس الثوري الإيراني واحتجزها، وتم قطرها إلى المياه الإقليمية الإيرانية، واستخدمت القوات التابعة للبحرية الإيرانية طائرة هليكوبتر للسيطرة عليها.

السفينة كانت ترفع علم البرتغال، وتديرها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية».

إسرائيل ترد

ورد جيش الاحتلال الإسرائيلي على استهداف السفينة في مضيق هرمز، قائلًا إن إيران ستتحمل عواقب اختيارها تصعيد الأوضاع في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن القوات جاهزة ومستعدة بشكل كامل للتعامل مع أي سيناريوهات من الجانب الإيراني.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إيران تنفذ عملية قرصنة في انتهاك للقانون الدولي.

وزير الخارجية البريطاني: التصعيد ليس من مصلحة أحد

كما بحث وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون مع بيني جانتس، عضو مجلس الحرب، التصعيد بالشرق الأوسط عقب سيطرة القوات الإيرانية على السفينة، قائلًا إن التصعيد بالمنطقة ليس في مصلحة أحد، كما بحث أيضًا المخاوف المشتركة بشأن التهديدات الإيرانية بمهاجمة إسرائيل.

واشنطن أرسلت تعزيزات إلى الشرق الأوسط

وفي وقت يشتغل فيه الشرق الأوسط، أعلن مسؤولون أمريكيون أن واشنطن أرسلت تعزيزات إلى الشرق الأوسط بسبب التهديدات الإيرانية الأخيرة، كما تعمل على منع اندلاع حرب موسعة، بحسب «القاهرة الإخبارية».