صحيفة عبرية: إيران تطلق عشرات الطائرات دون طيار وصواريخ كروز باتجاه إسرائيل

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، عن بدء الهجوم الإيراني على إسرائيل، موضحة أنه لأول مرة على الإطلاق تهاجم إيران إسرائيل مباشرة من أراضيها، وعلى نطاق واسع.

وأكد المسؤولون الإسرائيليون أنه تم إطلاق عشرات الطائرات دون طيار وصواريخ كروز باتجاه إسرائيل هذا المساء، موضحين أن وصول تلك الطائرات يستغرق عدة ساعات لقطع مسافة طويلة تتراوح ما بين 6 إلى 9 ساعات.

الهجوم الإيراني سيركز على أهداف عسكرية

وتقدر دولة الاحتلال الإسرائيلية أن الهجوم الإيراني سيركز على أهداف عسكرية.

وقال الصحيفة العبرية، إن هذا الهجوم جاء في أعقاب قصف السفارة الإيرانية في دمشق.

إسرائيل تعلن استعدادها لأي سيناريو

ويأتي هذا بعد أن وصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى قاعدة كيريا في تل أبيب، وأدلى بتصريح خاص عقب ذلك الهجوم، حيث قال إنه في الأسابيع الأخيرة، كانت إسرائيل تستعد لاحتمال وقوع هجوم مباشر من إيران، مؤكدًا أنهم مستعدون لأي سيناريو سواء في الدفاع أو الهجوم.