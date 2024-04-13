البنتاجون: إسرائيل يمكن أن تعتمد على الدعم الأمريكي الكامل ضد أي هجمات إيرانية
كتب:
شريف سليمان
07:30 م | السبت 13 أبريل 2024
لويد أوستن
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون»، أن وزير الدفاع لويد أوستن أوضح أن إسرائيل يمكن أن تعتمد على الدعم الأمريكي الكامل ضد أي هجمات من قبل إيران ووكلائها، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.
وواصل البنتاجون: «أوستن أكد دعم أمريكا الثابت للدفاع عن إسرائيل».
وأجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مباحثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت تناولت التهديدات الإقليمية العاجلة.