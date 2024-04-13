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دراما المتحدة

البنتاجون: إسرائيل يمكن أن تعتمد على الدعم الأمريكي الكامل ضد أي هجمات إيرانية

كتب:

شريف سليمان
07:30 م | السبت 13 أبريل 2024
لويد أوستن

لويد أوستن

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية «‏بنتاجون»، أن وزير الدفاع لويد أوستن أوضح أن إسرائيل يمكن أن تعتمد على الدعم الأمريكي الكامل ضد أي هجمات من قبل إيران ووكلائها، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

‏وواصل البنتاجون: «أوستن أكد دعم أمريكا الثابت للدفاع عن إسرائيل».  

وأجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مباحثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت تناولت التهديدات الإقليمية العاجلة. 

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بقلم شريف سليمان