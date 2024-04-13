إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي حتى السابعة صباحا كتب: شريف سليمان 11:01 م | السبت 13 أبريل 2024 الاحتلال الإسرائيلي أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي حتى السابعة صباحا، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: لحظة إطلاق عشرات الطائرات المسيرة من إيران نحو إسرائيل إطلاق عشرات الطائرات المسيرة من كرمانشاه ودوكوهة غربي إيران باتجاه إسرائيل صحيفة عبرية: إيران تطلق عشرات الطائرات دون طيار وصواريخ كروز باتجاه إسرائيل «القاهرة الإخبارية»: عشرات الطائرات المسيرة الإيرانية تعبر أجواء العراق باتجاه إسرائيل «القاهرة الإخبارية»: سرب الطائرات الإيرانية الموجه ضد إسرائيل لا يزال موجودا في أجواء طهران «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تقرر إغلاق مجالها الجوي بدءا من الليلة إسرائيل إيران بقلم شريف سليمان