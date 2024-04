لحظة إطلاق عشرات الطائرات المسيرة من إيران نحو إسرائيل

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، مقاطع فيديو عن لحظة إطلاق عشرات الطائرات المسيرة من إيران نحو دولة الاحتلال الإسرائيلية، ردًا على هجوم الأخير على سفارتها في دمشق وقصفها.

بحسب المتداول، فأن مقطع الفيديو يرصد لحظة إطلاق صواريخ يعتقد أنها من طهران، تم رصدها فوق جنوب العراق في طريقها نحو تل أبيب.

More Iranian drones were spotted in Wasit governorate, southern #Iraq. pic.twitter.com/QFbRBrp6Ef