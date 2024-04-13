لحظة إطلاق عشرات الطائرات المسيرة من إيران نحو إسرائيل

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، مقاطع فيديو عن لحظة إطلاق عشرات الطائرات المسيرة من إيران نحو دولة الاحتلال الإسرائيلية، ردًا على هجوم الأخير على سفارتها في دمشق وقصفها.

لحظة الهجوم الإيراني على إسرائيل

بحسب المتداول، فأن مقطع الفيديو يرصد لحظة إطلاق صواريخ يعتقد أنها من طهران، تم رصدها فوق جنوب العراق في طريقها نحو تل أبيب.

More Iranian drones were spotted in Wasit governorate, southern #Iraq. pic.twitter.com/QFbRBrp6Ef — Tammuz Intel (@Tammuz_Intel) April 13, 2024

يأتي هذا في الوقت الذي نشرت فيه صحيفة «أخبار إسرائيل العبرية»، تقرير يفيد بأن تقييمات جيش الاحتلال تؤكد أنه جرى إطلاق مئات الصواريخ الليلة، على أهداف عسكرية في إسرائيل.

وتشير بعض المصادر في الولايات المتحدة، إلى إطلاق أكثر من 100 طائرة بدون طيار على الأقل، وهي في طريقها إلى إسرائيل.

ومن المتوقع أن تصل تلك الطائرات المسيرة بدون طيار إلى إسرائيل، بين 2 إلى 4 فجرًا.