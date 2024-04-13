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دراما المتحدة

لحظة إطلاق عشرات الطائرات المسيرة من إيران نحو إسرائيل

كتب:

منى السعيد
10:48 م | السبت 13 أبريل 2024
إطلاق صواريخ - ارشيفية

إطلاق صواريخ - ارشيفية

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، مقاطع فيديو عن لحظة إطلاق عشرات الطائرات المسيرة من إيران نحو دولة الاحتلال الإسرائيلية، ردًا على هجوم الأخير على سفارتها في دمشق وقصفها.

لحظة الهجوم الإيراني على إسرائيل

بحسب المتداول، فأن مقطع الفيديو يرصد لحظة إطلاق صواريخ يعتقد أنها من طهران، تم رصدها فوق جنوب العراق في طريقها نحو تل أبيب.

يأتي هذا في الوقت الذي نشرت فيه صحيفة «أخبار إسرائيل العبرية»، تقرير يفيد بأن تقييمات جيش الاحتلال تؤكد أنه جرى إطلاق مئات الصواريخ الليلة، على أهداف عسكرية في إسرائيل.

وتشير بعض المصادر في الولايات المتحدة، إلى إطلاق أكثر من 100 طائرة بدون طيار على الأقل، وهي في طريقها إلى إسرائيل.

ومن المتوقع أن تصل تلك الطائرات المسيرة بدون طيار إلى إسرائيل، بين 2 إلى 4 فجرًا.

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بقلم منى السعيد