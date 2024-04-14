عاجل.. إعلام إسرائيلي: المسيرات الإيرانية تقترب من إسرائيل

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مصدر عسكري إسرائيلي، أن جيش الاحتلال رفع تقديراته لوصول المسيرات الإيرانية وأولى الطائرات بدون طيار، ستقترب من إسرائيل قبل ساعة من الموعد المتوقع، في الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت المحلي، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وقبل قليل، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية، أن طهران أطلقت أول موجة من الصواريخ الباليستية نحو إسرائيل، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

من جانبها، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن ورود أنباء عن قصف ومسيرات وتحرك مسيرات من اليمن نحو إيلات وأجواء البحر الأحمر، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقالت إن إسرائيل تستعد لعدة أيام للمواجهة مع إيران، ومن المتوقع أن تنفذ ردا مضادا، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".