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البيت الأبيض: نتوقع استمرار هجوم إيران على إسرائيل عدة ساعات

كتب:

شريف سليمان
11:19 م | السبت 13 أبريل 2024
البيت الأبيض

البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، أنه يتوقع استمرار هجوم إيران على إسرائيل لعدة ساعات، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». 

 

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بقلم شريف سليمان