البيت الأبيض: نتوقع استمرار هجوم إيران على إسرائيل عدة ساعات كتب: شريف سليمان 11:19 م | السبت 13 أبريل 2024 البيت الأبيض أعلن البيت الأبيض، أنه يتوقع استمرار هجوم إيران على إسرائيل لعدة ساعات، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: البيت الأبيض: أمريكا ستقف مع إسرائيل وستدعم دفاعها ضد التهديدات الإيرانية البيت الأبيض يدعو إيران إلى سرعة الإفراج عن السفينة المحتجزة البيت الأبيض: عبور المساعدات إلى قطاع غزة لا يزال غير كاف حتى الآن البيت الأبيض: بايدن كان واضحا مع نتنياهو بشأن خطوات معالجة المعاناة الإنسانية في غزة البيت الأبيض: عقد اجتماع بين مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين بشأن رفح الفلسطينية خلال أسبوعين البيت الأبيض إيران إسرائيل بقلم شريف سليمان