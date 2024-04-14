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نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: نتوقع استهداف مواقع في الجولان وقاعدة جوية بصحراء النقب

كتب:

حسن سمير
12:50 ص | الأحد 14 أبريل 2024
صاروخ - صورة أرشيفية

صاروخ - صورة أرشيفية

أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، بتوقع استهداف مواقع في الجولان وقاعدة جوية في صحراء النقب، بحسب ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.

شنت إيران هجومًا على إسرائيل ليل السبت باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.

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بقلم حسن سمير