بعثة إيران بالأمم المتحدة: صراعنا مع إسرائيل ويجب على أمريكا البقاء بعيدا

قالت بعثة إيران بالأمم المتحدة إنّ الصراع الدائر الآن بين إيران وإسرائيل، ويجب على أمريكا أن تبقى بعيدًا.

وأوضحت البعثة في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية» أنّ العمل العسكري الإيراني كان ردًا على العدوان الإسرائيلي، على المقرات الدبلوماسية الإيرانية في دمشق.

وأشار إلى أنّ العمل العسكري يعتبر منتهيًا، وإذا ارتكبت إسرائيل خطأ آخر فالرد سيكون أكثر حدة.

آخر التطورات بين إيران وإسرائيل

وشنت إيران هجومًا على إسرائيل، مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.