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البيت الأبيض: أمريكا ستقف مع إسرائيل وستدعم دفاعها ضد التهديدات الإيرانية

كتب:

شريف سليمان
11:17 م | السبت 13 أبريل 2024
البيت الأبيض

البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، أن مستشار الأمن القومي ونائبه أطلعا الرئيس جو بايدن على التطورات في الشرق الأوسط، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». 

وأوضح البيت الأبيض، أن أمريكا ستقف مع إسرائيل وستدعم دفاعها في وجه هذه التهديدات الإيرانية. 

وذكر، أن فريق بايدن الأمني على تواصل مستمر مع المسؤولين الإسرائيليين والحلفاء والهجوم الإيراني سيتكشف خلال ساعات على الأرجح.

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بقلم شريف سليمان