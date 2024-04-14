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دراما المتحدة

عاجل.. إعلام عبري: هجوم واسع في سماء إسرائيل والدفاعات تتصدى

كتب:

حسن سمير
01:23 ص | الأحد 14 أبريل 2024
صاروخ - صورة أرشيفية

صاروخ - صورة أرشيفية

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، وجود عمليات اعتراض جوية في مناطق واسعة في سماء إسرائيل، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.

وشنت إيران هجومًا على إسرائيل، مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.

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بقلم حسن سمير