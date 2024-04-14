«القاهرة الإخبارية»: إطلاق سراح طاقمنا بالكامل بعد احتجازه في تل أبيب

أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، عن إطلاق سراح طاقم القناة بالكامل بالإضافة إلى معدات التصوير كاملة، بعد احتجازه في تل أبيب أثناء تأدية عمله.

وقال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «إطلاق سراح طاقم القاهرة الإخبارية بالكامل بالإضافة إلى معدات التصوير كاملة».

وأضاف «الطاهري» في منشور آخر: «الحمد لله على مصر القوية القادرة.. حفظ الله هذه الدولة العظيمة وشعبها البطل وقيادتها الوطنية وجيشها العظيم ومؤسساتها القادرة الحافظة للأمن القومي المصري.. نحيا على أرض مستقرة وسط جحيم من الفوضى.. اللهم لك الحمد».

تفاصيل احتجاز فريق عمل القاهرة الإخبارية

وكانت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» قد أفادت، في نبأ عاجل، باحتجاز فريق عمل القناة في تل أبيب، أثناء تأدية مهام عمله.

وأعلنت قناة «القاهرة الإخبارية» أنّها تحمل الجانب الإسرائيلي مسؤولية سلامة الفريق.

وتنقل «القاهرة الإخبارية» الأحداث الدائرة في الشرق الأوسط على مدار الساعة في تغطية لحظية، عبر مراسليها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل.

آخر التطورات بين إسرائيل وإيران

وشنت إيران هجومًا على إسرائيل، مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.