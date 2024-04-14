نيران في السماء والأرض.. لحظة سقوط صواريخ إيرانية على مطار «رامون» بالنقب

أظهرت مشاهد مصورة نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، لحظة سقوط صواريخ خيبر الإيرانية، على مطار رامون جنوب صحراء النقب، مما أسفر عن ظهور وميض ضخم، أعقبه انفجار.

لحظة سقوط صاروح خيبر على مطار رامون

ويظهر مقطع الفيديو المنشور، لحظة سقوط صاروخ خيبر على مطار رامون، أعقبه أصوات انفجارات ضخمة ووميض هائل.

استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بنجاح في النقب بصواريخ خيبر



- القاعدة الجوية المستهدفة في النقب كانت منطلقا للهجوم على القنصلية بدمشق. pic.twitter.com/2n4Onf167t — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) April 13, 2024

وأكدت وكالة الأنباء أن الصواريخ الإيرانية استهدفت قاعدة جوية إسرائيلية بنجاح في صحراء النقب بصواريخ خيبر، وذلك ردًا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.

شنت إيران هجومًا على إسرائيل مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.