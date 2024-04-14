«القاهرة الإخبارية»: صافرات إنذار تدوي في شمال الجولان السوري المحتل

أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنّ هناك صافرات إنذار تدوي في شمال الجولان السوري المحتل.

كما أفادت بتوقعات بوصول مسيرات إيرانية جديدة إلى المجال الجوي الإسرائيلي خلال أقل من ساعة، موضحة أن هناك تقديرات تشير إلى أن 80 طائرة مسيرة إيرانية ما زالت في طريقها إلى إسرائيل.

آخر التطورات بين إيران وإسرائيل

وشنت إيران هجومًا على إسرائيل، مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.