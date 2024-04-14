الهجوم مستمر.. صواريخ إيرانية تصيب مطارا عسكريا والتصدي لـ200 مسيرة

كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، نتائج الهجوم الإيراني تجاه تل أبيب الذي حدث في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، وفق ما نشرت صحيفة بديعوت إحرنوت العبرية.

صواريخ إيرانية تصيب مطارا عسكريا

وأوضح هاجاري إن قوات الاحتلال استطاعت اعتراض صواريخ كروز خارج أراضي دولة الاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا أن الهجوم لا يزال مستمرا.

استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بنجاح في النقب بصواريخ خيبر



- القاعدة الجوية المستهدفة في النقب كانت منطلقا للهجوم على القنصلية بدمشق. pic.twitter.com/2n4Onf167t — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) April 13, 2024

وأضاف أن عدة صواريخ فردية سقطت داخل الأراضي الإسرائيلية، وتسببت في إلحاق أضرار طفيفة بالبنية التحتية في قاعدة عسكرية في الجنوب.

جيش الاحتلال يتصدى لـ200 مسيرة

وأوضح أن القوات اعترضت 99% من الهجوم الإيراني، مضيفًا أنها اعترضت أكثر من 10 صواريخ كروز خارج حدود إسرائيل، في المجموع، تم التصدي لأكثر من 200 مسيرة وصاروخ باليستي.



الان عملية التصدي لطائرات المسيرة الإيرانية . pic.twitter.com/m4ZR3UoPhi — موشي يائير יאיר משה (@mosha3324) April 13, 2024

وشنت إيران هجومًا على إسرائيل مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.