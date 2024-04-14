رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

الهجوم مستمر.. صواريخ إيرانية تصيب مطارا عسكريا والتصدي لـ200 مسيرة

كتب:

منى السعيد
03:18 ص | الأحد 14 أبريل 2024
دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، نتائج الهجوم الإيراني تجاه تل أبيب الذي حدث في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، وفق ما نشرت صحيفة بديعوت إحرنوت العبرية.

صواريخ إيرانية تصيب مطارا عسكريا

وأوضح هاجاري إن قوات الاحتلال استطاعت اعتراض صواريخ كروز خارج أراضي دولة الاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا أن الهجوم لا يزال مستمرا.

وأضاف أن عدة صواريخ فردية سقطت داخل الأراضي الإسرائيلية، وتسببت في إلحاق أضرار طفيفة بالبنية التحتية في قاعدة عسكرية في الجنوب.

جيش الاحتلال يتصدى لـ200 مسيرة

وأوضح أن القوات اعترضت 99% من الهجوم الإيراني، مضيفًا أنها اعترضت أكثر من 10 صواريخ كروز خارج حدود إسرائيل، في المجموع، تم التصدي لأكثر من 200 مسيرة وصاروخ باليستي.

وشنت إيران هجومًا على إسرائيل مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.

اقرأ المزيد:

بعضها أصاب قاعدة جوية.. كم عدد الصواريخ الإيرانية ضد إسرائيل؟

المتحدث باسم جيش الاحتلال: عدد قليل من الصواريخ الإيرانية سقطت داخل إسرائيل

انتهاء اجتماع بايدن مع فريق الأمن القومي.. وأمريكا تؤكد التزامها بأمن إسرائيل 

الصراع يشتعل.. إسرائيل توافق على رد حاسم وقوي بعد الضربات الإيرانية

بعد الضربة الإيرانية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري يحذر أمريكا: «سنرد في أي مكان»

«مدمرة المواقع الحصينة».. ماذا تعرف عن قدرات صواريخ إيران ضد إسرائيل؟

عاجل.. إعلام عبري: هجوم واسع في سماء إسرائيل والدفاعات تتصدى
بقلم منى السعيد