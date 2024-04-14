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دراما المتحدة

لقطات تظهر لحظة سقوط صواريخ إيرانية بالنقب الغربي واشتعال النيران (فيديو)

كتب:

حسن سمير
05:25 ص | الأحد 14 أبريل 2024
النقب الغربي

النقب الغربي

أظهرت لقطات بثتها قناة «القاهرة الإخبارية»، اشتعال النيران بعد سقوط صواريخ بالنقب الغربي.

يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت عن إصابة 7 صواريخ لقاعدة رامون الجوية في النقب.

وشنت إيران هجومًا على إسرائيل، مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.

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بقلم حسن سمير