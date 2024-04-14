كل ما تريد معرفته عن مركز الكرمة لتدريب وتوظيف الشباب.. منح وكورسات

أعلن مركز الكرمة للتوجيه الوظيفي التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان، إتاحة فرص تدريب للمتقدمين في الشركات لتحسين مستواهم العملي، بالإضافة إلى تقييمهم للتوظيف في وظائف مناسبة لهم،

وأوضحت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت قائمة الخدمات التي يقدمها المركز، وهي:

- توجيه وظيفي مع متخصصين.

- تدريب تأسيسي يؤهلك لسوق العمل.

- منح تدريبية.

- كورسات تخصصية.

- تدريب في شركات.

- وظائف لجميع المؤهلات.

- حجز قاعات للكنائس والخدمات.

مراحل طلب خدمة التوجيه الوظيفي الكامل:

- التقدم وطلب الالتحاق.

- التدريب التأسيسي.

- التقييم للشخص وتحديد احتياجاته التدريبية.

- تدريب وتنمية المهارات الشخصية. (عند الاحتياج).

- تدريب اللغات والحاسب الآلي (عند الاحتياج).

- تدريب فني متخصص (عند الاحتياج).

- تدريب في شركات (عند الاحتياج).

- تقييم نهائي.

- الترشيح لصاحب العمل.