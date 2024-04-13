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دراما المتحدة

الكنيسة تحيي تذكار أربعين الأنبا بيسنتي اليوم

كتب:

مريم شريف
06:46 ص | السبت 13 أبريل 2024
الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة

الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة

تقيم إيبارشية حلوان والمعصرة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ذكرى مرور 40 يومًا على وفاة الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة ورئيس دير الأنبا برسوم العريان الراحل، والمعروف في الكنيسة بـ«أربعين الأنبا بيسنتي».

تذكار أربعين الأنبا بيستي 

وتقيم الكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الذكرى الأربعين اليوم السبت، بدير الأنبا برسوم العريان، بحضور عدد من الأساقفة وكهنة الإيبارشية وأبنائها.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء يوم الأحد 3 مارس، وفاة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من 53 سنة، منها 38 أسقفًا.

وقام البابا تواضروس الثاني في الشهر ذاته من وفاة الأنبا بيسنتي، بسيامة الأنبا ميخائيل ليكون أسقفًا لإيبارشية حلوان والمعصرة، ورئيس دير الأنبا برسوم العريان ليكون خلفًا للأنبا بيسنتي، على أن يتم تجليسه على كرسي الإيبارشية عقب أربعين الأنبا بيسنتي.

وطلب كهنة الإيارشية عقب نياحة الأنبا بيسنتي من الأنبا يوليوس، الإسراع في سيامة أسقف جديد لإدارة شؤون الإيبارشية، وفوضوا البابا تواضروس الثاني في عملية اختيار الأب الأسقف الجديد للايبارشية، سواء من الآباء الرهبان أو الآباء الأساقفة العموم.

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بقلم مريم شريف