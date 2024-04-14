انتهاء اجتماع بايدن مع فريق الأمن القومي.. وأمريكا تؤكد التزامها بأمن إسرائيل 

انتهي منذ قليل اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع فريق الأمن القومي، للاطّلاع على آخر المستجدات فيما يتعلق بالهجوم الإيراني على إسرائيل، والذي أكد خلاله على التزام واشنطن بالأمن القومي لإسرائيل، وفق ما نقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

انتهاء اجتماع بايدن مع مجلس الأمن القومي

وعقب انتهاء اجتماع بايدن، أكد أن بلاده لديها التزام وصفه بأنه «صارم» تجاه أمن إسرائيل، ضد التهديدات المحتملة من إيران ووكلائها في المنطقة.

وقال بايدن عبر صفحته الرسمية على موقع أكس «تويتر سابقًا» إنه التقى فريق الأمن القومي للاطّلاع على آخر مستجدات الهجوم الإيراني على إسرائيل، مؤكدًا أن «التزامنا تجاه أمن إسرائيل ضد التهديدات من إيران ووكلائها صارم».

وكانت إيران قد أعلنت بشكل رسمي، مساء السبت، إطلاق مئات الطائرات المسيرة والصواريخ من أراضيها تجاه تل أبيب، في أول هجوم من أراضيها تجاه دولة الاحتلال، وذلك ردًا بعد مقتل قيادي في الحرس الثوري الإيراني في هجوم إسرائيلي على سفارة إيران في دمشق.