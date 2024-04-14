بعد الهجوم الإيراني.. بايدن: نتنياهو يحاول جر الولايات المتحدة إلى صراع واسع

عقب الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل، ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيًا مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورغم أن مكتب الأخير لم يعلن التفاصيل، إلا أن شبكة «NBC» الأمريكية كشفت أن «بايدن» أعرب عن قلقه من أن «نتنياهو» يحاول جر الولايات المتحدة إلى صراع واسع النطاق.

وبحسب ثلاثة مسؤولين أمريكيين مطلعين على المكالمة التي أجراها الرئيس الأمريكي مع «نتنياهو»، قالوا لـ«NBC» إن جو بايدن أعرب سرًا عن قلقه من الصراع في الشرق الأوسط.

كبار المسؤولين الأمريكيين يشعرون بالقلق

ويشعر بعض كبار المسؤولين الأمريكيين بالقلق، من أن إسرائيل قد ترد بشكل سريع على الهجمات الإيرانية، دون التفكير في التداعيات المحتملة والنتائج المترتبة على ذلك، وفقًا لمسؤول كبير في الإدارة الأمريكية ومسؤول كبير في «البنتاجون».

كما قال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، إن البيت الأبيض يعتقد أن الإسرائيليين لا يتطلعون إلى حرب أوسع أو مباشرة مع إيران، لكن المسؤولين لا يمكنهم التأكد من صحة ذلك.

مسؤولون أمريكيون محبطون من استهداف إسرائيل للسفارة الإيرانية بدمشق

وأعرب مسؤولون أمريكيون سرًا عن إحباطهم من قرار إسرائيل ضرب السفارة الإيرانية في دمشق، والذي كان الشرارة التي زادت حدة الصراع في الشرق الأوسط.

كما أعرب كبار القادة في وزارة الدفاع الأمريكية سرًا، عن إحباطهم من توقيت الاستهداف الإسرائيلي للسفارة الإيرانية، معتبرين إياه محاولة تصعيد كارثية.