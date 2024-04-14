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دراما المتحدة

رئيسة المفوضية الأوروبية: ندين بشدة الهجوم الإيراني على إسرائيل

كتب:

حسن سمير
07:31 ص | الأحد 14 أبريل 2024
أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية

أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية

أدانت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية بشدة الهجوم الإيراني على إسرائيل، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.

وشنت إيران هجومًا على إسرائيل، مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.

 

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