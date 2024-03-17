رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر لديها كل الموارد لكي تصبح محورا للطاقة المتجددة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الشراكات بين مصر وأوروبا تستند على 6 ركائز ومجالات الاهتمام المشترك، معربة عن سعادتها بأن هذا الأمر يُدعم من خلال حزم مالية واستثمارية تصل إلى 7.4 مليار يورو للأعوام المقبلة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي عقب القمة المصرية الأوربية، إن هذه الحزم لديها 6 ركائز، الأولى تتمثل في التكثيف من الحوار السياسي، مؤكدة على العمل سويا نحو الالتزام بالنهوض بالديمقراطسية وحقوق الإنسان، وللقيام بذلك سوف يتم عقد قمة مرة للقادة كل عامين تأتي في مقدمة اجتماع المجلس.

وتابعت: «الركيزة الثانية تتعلق بالاستقرار الاقتصادي، إذ سوف يتم التدعيم المالي لمجوداتكم للإصلاح مع الشركاء الدوليين، بينما الركيزة الثالثة تتعلق بالاستثمار والتجارة، والركيزة الرابعة تتعلق بالهجرة والتنقل، أما الركيزة الخامسة تتعلق بإنفاذ القانون والأمن، الركيزة الأخيرة تتعلق بالشعوب ومهاراتهم والبحث وتبادل الطلاب».

وعن الاستثمار في مجال الطاقة، واصلت: «نحن نطور برنامج الترابط الكهربائي وهو يربط ما بين مصر واليونان ويزيد الأمن الطاقي، إن مصر لديها سائر الموارد لكي تصبح محور للطاقة المتجددة لاسيما عندما الأمر بالهيدورجين المتجدد»، مؤكدة «لدينا مستثمرين معنيين بمصر».