رئيسة المفوضية الأوروبية تشكر مصر على إيصال المساعدات الإغاثية إلى غزة
كتب:
عمرو هلال
04:06 م | الأحد 17 مارس 2024
رئيسة المفوضية الأوروبية
وجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الشكر للدولة المصرية على دعمها الكبير في وصول والتأكّد من وصول الإمدادات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة.
وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال قمة مصرية أوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة على أنَّ الاتحاد الأوروبي يولي أهمية قصوى للمساعدات الإنسانية وإيصالها إلى غزة عن طريق البر والبحر والجو.
وأوضحت أنَّه يتمّ العمل جنبًا إلى جنب مع مصر بغية الوصول إلى سلام دائم على أساس حل الدولتين.