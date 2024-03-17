رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

رئيسة المفوضية الأوروبية تشكر مصر على إيصال المساعدات الإغاثية إلى غزة

كتب:

عمرو هلال
04:06 م | الأحد 17 مارس 2024
رئيسة المفوضية الأوروبية

رئيسة المفوضية الأوروبية

وجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الشكر للدولة المصرية على دعمها الكبير في وصول والتأكّد من وصول الإمدادات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة.

وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال قمة مصرية أوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة على أنَّ الاتحاد الأوروبي يولي أهمية قصوى للمساعدات الإنسانية وإيصالها إلى غزة عن طريق البر والبحر والجو.

وأوضحت أنَّه يتمّ العمل جنبًا إلى جنب مع مصر بغية الوصول إلى سلام دائم على أساس حل الدولتين.

اقرأ المزيد:

رئيسة المفوضية الأوروبية: الوضع في غزة «كارثي» ولا بد من وقف إطلاق النار

المفوضية الأوروبية: ترفيع العلاقات مع مصر يصاحبه حزمة دعم بـ7.4 مليار يورو

 رئيسة المفوضية الأوروبية: القمة المصرية الأوروبية في القاهرة لحظة تاريخية

السيسي يستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية.. ويؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
بقلم عمرو هلال