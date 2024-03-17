رئيسة المفوضية الأوروبية تشكر مصر على إيصال المساعدات الإغاثية إلى غزة

وجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الشكر للدولة المصرية على دعمها الكبير في وصول والتأكّد من وصول الإمدادات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة.

وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال قمة مصرية أوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة على أنَّ الاتحاد الأوروبي يولي أهمية قصوى للمساعدات الإنسانية وإيصالها إلى غزة عن طريق البر والبحر والجو.

وأوضحت أنَّه يتمّ العمل جنبًا إلى جنب مع مصر بغية الوصول إلى سلام دائم على أساس حل الدولتين.