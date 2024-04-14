«البيئة» متابعة دورية للمحميات الطبيعية في جنوب سيناء خلال العيد

شارك الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة في أعمال المتابعة والمرور على اليخوت السياحية والأنشطة الساحلية بمواقع الغوص والأنشطة البحرية بالمحميات الطبيعية بساحل شرم الشيخ ومحمية رأس محمد وذلك برفقة فريق عمل محميات جنوب سيناء.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، باستمرار جهود الرصد الساحلي والمتابعة الدورية للمحميات الطبيعية، للوقوف على توافر كل الاشتراطات البيئية ووسائل الحماية والسلامة والأمان للزائرين، وممارسى الأنشطة البحرية خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

وأكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنَّ محميات جنوب سيناء شهدت إقبالًا وروّاجًا كبيرًا من السائحين من مختلف أنحاء العالم خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، إذ وجهت سيادتها بضرورة الالتزام بالاشتراطات وقواعد الزيارة للحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما تفقد أبو سنة، حادث جنوح إحدى السفن الدولية بمنطقة خليج العقبة والذي تزامن مع فترة العيد، وذلك بناء علي البلاغ الوارد من مدير محميات جنوب سيناء، ومركز المساعدات المتبادلة بالهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن عن وجود شحط لمركب غاز علي شعب راس نصراني مدخل خليج العقبة.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد برفع درجة الاستعداد بمركز مكافحة التلوث البحري -مركز السلام- بشرم الشيخ.

وتابع أبو سنة الإجراءات القانونية والفنية الجارية من إدارة المحميات بشأن السفينة، موجها برفع حالة الاستعداد والطوارئ البيئية تحسبا لحدوث أي تسريبات أو تلوث من السفينة.