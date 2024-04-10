تعيينات جهاز شؤون البيئة.. اعرف الشروط المطلوبة لوظائف 2024

أعلن جهاز شؤون البيئة، حاجته لشغل عدد من الوظائف التخصصية باحث شؤون بيئة ثالث ج (تعيين) وهي وظيفة تقع في التقسيمات البيئية المختلفة بالوزارة والجهاز وفروعه، والغرض منها تقييم التأثير البيئي للأنشطة والمشروعات المختلفة وتحليل التغييرات البيئية وتقديم التقارير الفنية الخاصة بها.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف شؤون البيئة

وحدد جهاز شؤون البيئة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة باحث شؤون بيئة ثالث، كما يلي.

العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 عاما.

* مستوى المؤهل: مؤهل عال - بكالوريوس علوم.

* التقدير: ألا يقل عن جيد.

المستندات المطلوبة لوظائف جهاز شئون البيئة

وكشف جهاز شؤون البيئة عن المستندات المطلوبة من المتقدمين لشغل وظيفة باحث شؤون بيئة ثالث، كما يلي.

* الصورة الشخصية

*الرقم القومي وجه أول سارية

*الرقم القومي وجه ثاني سارية

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

* شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

* إيصال الإيداع البنكي

* صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو جهاز شئون البيئة وجهين بحسب الأحوال

طرق التسجيل لوظائف حهاز شئون البيئة

وطالب جهاز شؤون البيئة، المتقدمين لشغل الوظائف المطلوبة باتباع الاتي خلال عملية التسجيل

- يتعين عدم البدء في إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال «عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي» سيتم رفض الطلب.

- حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

- حال تقديم إفادة بالموهل يجب أن تشتمل على البيانات الأساسية ولاسيما «التقدير العام والنسبة المئوية والتخصص» وإلا سيتم رفض الطلب.

- حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.