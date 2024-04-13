«شؤون البيئة» يضبط مركب صيد مخالف في خليج أبو سومة بالبحر الأحمر

ترأس الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، مجموعة عمل من فربق المحميات الطبيعية، لمتابعة الإجراءات التنظيمية للمماشي البحرية التي تسهل نقل رواد الفنادق إلى مناطق البحر للاستمتاع بالغوص والسنوركلينج، حيث تابع تنظيم الاستخدامات وتطبيق القواعد والوقوف على أي مشكلات قد تواجه الأنشطة البحرية، وتفقد منطقة طريق القرى والشواطئ العامة بالغردقة ومنطقة سهل حشيش بمشاركة جمعية هيبكا.

ضبط مركب صيد مخالف

كما قام رئيس جهاز شؤون البيئة، فور تلقي إخطار بقيام مركب بالصيد المخالف بطريقة الجر داخل منطقة خليج أبو سومة على مقربة من جزيرة توبيا، حيث تم التواصل مع الجهات المعنية وتم معاينة موقع البلاغ بالتعاون مع مراكز الغوص وجمعية هيبكا، والخروج بزوارق سريعة لضمان سرعة ضبط المخالفة، حيث تم توثيق المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تمشيط المنطقة لضبط المراكب المخالفة

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالتنسيق مع القوات البحرية وقوات حرس الحدود، لضبط مرتكب الواقعة، حيث تؤدي تلك الأنشطة من الصيد إلى تجريف المواد الطبيعية وجذب أسماك القرش نتيجة استخدام شباك تمتلئ بالأسماك وانتشار رائحة الصيد بالمكان، كما أن اقتراب تلك المركب من المناطق الساحلية القريبة من الشواطئ تمثل مصدر تهديد مباشر.

وقدمت جهات الاختصاص الدعم الأمني اللازم وقامت بعملية الضبط القوات البحرية، وتم تمشيط المنطقة للوقوف على وجود أي مراكب مخالفة.