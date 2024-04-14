قيادي بـ«مستقبل وطن»: التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران ينذر بعواقب وخيمة

قال عماد نجيب، القيادى بحزب مستقبل وطن، إن اتساع دائرة الصراع في المنطقة يحولها بالكامل لمنطقة صراعات مسلحة، ما ينذر بعواقب وخيمة على الجميع.

وذكر «نجيب»، في بيان، أن استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران سيكون له تداعيات سلبية على دول المنطقة والعالم، الأمر الذي يتطلب ضبط النفس لتجنيب شعوب المنطقة مزيد من الصراعات.

تداعيات توسيع دائرة الصراع

وأوضح «نجيب»، أن مصر من الدول الراعية والداعمة للسلام، حيث تمتلك القوة ولكنها قوة رشيدة حكيمة، حيث تُعلي طول الوقت صوت العقل واللجوء للحلول الدبلوماسية والسياسية لتجنب الكثير من السيناريوهات على دول المنطقة بالكامل، متابعا أنه على جيش الاحتلال أن يعلم جيدا أنه السبب الرئيسي فى توسيع دائرة الصراع.

وأشار القيادى بحزب مستقبل وطن، إلى أن على إسرائيل أن تعلم أن الحفاظ على أمنها لا يمكن أن يحدث بالاعتماد على القوة العسكرية، ولكن عبر مسارات سياسية ومفاوضات تضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وهذا ما تنادي به الدولة المصرية على مدار الفترة الأخيرة، حيث سبق وحذرت مصر من اتساع دائرة الصراع فى المنطقة بسبب الممارسات التى يقوم بها جيش الاحتلال.

الصراعات الإقليمية

وأكد «نجيب»، أن الدولة المصرية تمتلك القوة الرشيدة، وفي نفس الوقت قادرة على حماية توازنها الاستراتيجي في ظل ما تتعرض له المنطقة من صراعات وتوترات غير مسبوقة، وعدم التورط فى المشكلات والصراعات الإقليمية التى يمكن أن تعرقل المشروع المصري التنموي، كذلك الحفاظ على مكانتها الإقليمية، داعيا دول العالم بممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحفاظ على استقرار وأمن المنطقة بالكامل.