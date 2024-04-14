قيادي بـ«مستقبل وطن»: مصر تبذل جهودا لمنع دخول المنطقة في صراعات مسلحة

قال طارق الديب، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن مصر تلعب دورا رئيسيا لوقف الصراع الدائر فى المنطقة، حيث سبق وحذرت أكثر من مرة من اتساع دائرة النزاع على المنطقة بالكامل، والذي من الممكن أن يحول المنطقة بالكامل لمنطقة صراعات مسلحة.

الحوار والتفاوضل لحل الصراعات

وأوضح «الديب»، في بيان له، أن مصر تعمل طوال الوقت مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمات المختلفة من خلال الحوار والتفاوض في حل الصراعات، بدلا من اللجوء إلى القوة العسكرية والعنف، وخطورة العنف على المنطقة بالكامل، وهذا هو سائر النهج الذى تتبعه الدولة المصرية فى التعامل مع القضايا والملفات فى المنطقة.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن القيادة السياسية تبذل جهودا غير عادية من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، والوصول لحلول جذرية لكافة الأحداث الجارية في المنطقة بالكامل، الأمر الذي توج بإشادة جميع دول العالم بمواقف مصر المشرفة في جميع الأزمات من أجل إحلال السلام بالمنطقة، وعودة الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط بالكامل، وعودة الهدوء للمنطقة.

الجهود المصرية في ملف حماية الأمن القومي

وأشاد القيادي بحزب مستقبل وطن، بالجهود المصرية في ملف حماية الأمن القومي المصري، ففي الوقت الذي تناشد فيه مصر الجميع إعلاء صوت العقل تمتلك الدولة المصرية القوة ولكنها وفقا لما قاله رئيس الجمهورية في عدد من اللقاءات السابقة «القوة الرشيدة والحكيمة»، قائلا، إن مصر قادرة على حماية حدودها، والجيش المصري قادر على الحفاظ على الأمن القومي في أي وقت والدولة المصرية مستعدة لكل السيناريوهات المحتملة.