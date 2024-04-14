«قصور الثقافة»: إقبال كبير على «سينما الشعب» طوال أيام العيد

قال عمرو بسيوني رئيس هيئة قصور الثقافة، إنّ مشروع سينما الشعب من أهم مشاريع الوزارة، وشهدت مواقع عرض الأفلام إقبالا كبيرا من المواطنين خلال إجازة عيد الفطر.

الشعب المصري لديه شغف وحب للسينما

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «محافظات مصر تفتقر إلى السينمات، والشعب المصري لديه شغف وحب للسينما، وخاصة أيام الأعياد والمناسبات الرسمية».

قصور الثقافة منتشرة في كل أنحاء مصر

وتابع: قصور الثقافة منتشرة في كل أنحاء مصر، وأطلقنا مشروع سينما الشعب، ونتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونعرض الأفلام الموجودة في السوق حاليا بقصور الثقافة بسعر 40 جنيها للتذكرة للمواطنين.

وأوضح أن سينما الشعب متنفس المواطنين في محافظات الجمهورية، حيث يجري عرض 3 أفلام حاليا، وهي أسود ملون وشقو وفاصل من اللحظات اللذيذة في 16 محافظة بـ18 موقعا، وكان الإقبال في أيام العيد كامل العدد.